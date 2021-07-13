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Отставка Авакова может указывать на уход Зеленского — политолог

Отставка Авакова может указывать на уход Зеленского — политолог

Главу МВД Украины Арсена Авакова всегда отличало политическое «звериное чутье». Его добровольная отставка, которую еще рассмотрит Верховная рада, может свидетельствовать о скором уходе со своего поста и президента республики Владимира Зеленского.

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