Главу МВД Украины Арсена Авакова всегда отличало политическое «звериное чутье». Его добровольная отставка, которую еще рассмотрит Верховная рада, может свидетельствовать о скором уходе со своего поста и президента республики Владимира Зеленского.
Главу МВД Украины Арсена Авакова всегда отличало политическое «звериное чутье». Его добровольная отставка, которую еще рассмотрит Верховная рада, может свидетельствовать о скором уходе со своего поста и президента республики Владимира Зеленского.
Свежие комментарии