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Любой желающий может стать хранителем дальневосточного леопарда

Любой желающий может стать хранителем дальневосточного леопарда

Взять под опеку редкого дальневосточного леопарда из дикой природы может любой человек, для этого достаточно внести вклад в сохранение вида.

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