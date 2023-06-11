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Вице-президент РСТ Горин объяснил россиянам, стоит ли возвращать путёвки в Египет

Вице-президент РСТ Горин объяснил россиянам, стоит ли возвращать путёвки в Египет

После трагической смерти россиянина из-за акулы на египетском курорте многие граждане РФ захотели отказаться от путёвок в Хургаду, однако туроператоры не обязаны возвращаться за них деньги.

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