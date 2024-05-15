Министр обороны Швеции рассказал о возможности отправки войск на Украину

Министр обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что в данный момент страна не планирует отправлять войска на Украину, однако такой вариант не исключается в будущем, если соответствующий запрос поступит от союзников по НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии