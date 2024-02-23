Телеведущая Елена Ханга призналась, что осталась в России из-за мужа

Известная телеведущая Елена Ханга поделилась причинами, по которым она решила остаться в России. В ходе разговора с телеканалом RTVI она рассказала, что в 90-е годы рассматривала возможность переезда в США, однако все изменилось после знакомства с будущим мужем, который предпочитал жизнь в Москве.