У некоторых россиян частично перестал работать App Store

По данным источника, при работе поиск не грузит результаты и пишет об ошибке подключения.Со вчерашнего дня многие пользователи жалуются на недоступность поиска в App Store, пишет утром 14 марта портал iPhones.
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