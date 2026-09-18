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Явка на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования составила почти 30%

Явка на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования составила почти 30%

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов ЦИК России 19 сентября сообщил, что к завершению первого дня голосования явка на выборы составила 29,75%.

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