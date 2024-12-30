Бывший губернатор Смоленщины Алексей Островский получил ранг чрезвычайного и полномочного посла

Его присвоил президент В пятницу, 27 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ, которым присвоил бывшему губернатору Смоленской области, а ныне генеральному директору МИД РФ Алексею Островскому ранг чрезвычайного и полномочного посла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии