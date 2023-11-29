Больше 8 тысяч пожарно-тактических учений провели специалисты МЧС России за 9 месяцев этого года

В среднем, ежедневно в регионах проводится 30 пожарно-тактических учений. Это высшая форма тактической подготовки, в которой одновременно задействован личный состав МЧС России, силы и средства гарнизона, службы жизнеобеспечения и различных объектов.
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