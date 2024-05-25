РИАП "АПРАЛ" МТ
Все новостиКолонка редактораПолитикаВ МиреЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАП "АПРАЛ" МТ

973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Польша ждет,когда ей хоть что-то достанется.Причем у Польши земля Германии,но что-то вернуть не торопятся!Американский воен...
  • Eduard
    Вы можете представить себе националистов,тоесть любящих Щвейцарию,Швецию ,США которые бегают с зеленкой,ножами ,взрыв...Американский воен...
  • Eduard
    Националисты? Да это откровенные уголовники!Американский воен...

ТК «Царьград»: Возле Харькова под удар ВКС РФ попал эшелон с боевиками ВСУ, их было 1200 человек

ТК «Царьград»: Возле Харькова под удар ВКС РФ попал эшелон с боевиками ВСУ, их было 1200 человек

Журналисты телеканала «Царьград» сообщили о том, состав мог перевозить около 1200 украинских солдат. Местные жители уверяют, что два вагона с военными и техникой, столи целью 10 ракет С-300, тела погибших вывозились сутками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх