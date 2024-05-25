Журналисты телеканала «Царьград» сообщили о том, состав мог перевозить около 1200 украинских солдат. Местные жители уверяют, что два вагона с военными и техникой, столи целью 10 ракет С-300, тела погибших вывозились сутками.
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