В Крыму органическое виноградарство сейчас занимает меньше 1%

Почему в Бахчисарайском районе стало появляться всё больше виноградников и как зародилось органическое виноградарство в Крыму, в интервью «Крымской газете» рассказал Яков Волков, ведущий научный сотрудник лаборатории органического виноградарства Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач».
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