Суд рассмотрит дело двух разведчиков, похитивших и убивших девушку в ЛНР

Тело жертвы военнослужащие подорвали гранатами, чтобы его было невозможно узнать.В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось расследование уголовного дела в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина.
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