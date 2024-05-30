Суд рассмотрит дело двух разведчиков, похитивших и убивших девушку в ЛНР

Тело жертвы военнослужащие подорвали гранатами, чтобы его было невозможно узнать.В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону началось расследование уголовного дела в отношении командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина.