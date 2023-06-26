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«В этой пятерке я разыгрывающий». Джинобили о совместной фотографии с Вембаньямой, Данканом, Робинсоном и Элиоттом

«В этой пятерке я разыгрывающий». Джинобили о совместной фотографии с Вембаньямой, Данканом, Робинсоном и Элиоттом

Первый номер драфта НБА-2023, центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прилетел в Сан-Антонио. Сразу по прибытии в город Вембаньяма отправился на командный ужин.

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