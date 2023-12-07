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Русская весна

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США могут перевести Украину на «голодный паёк»

США могут перевести Украину на «голодный паёк»

В ближайший год США могут перевести Украину «на голодный паек», американский истеблишмент начинает понимать, что десять лет назад демократы неправильно расставили приоритеты по внешней политике, сделав ставку на поддержку Киева, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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