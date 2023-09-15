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Кубок мира по регби-2023. Новая Зеландия сыграет с Намибией

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа А Тулуза, Франция Новая Зеландия – Намибия – 22.00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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