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Автомобиль врезался в велосипед на пешеходном переходе в Петрозаводске

Автомобиль врезался в велосипед на пешеходном переходе в Петрозаводске

Городская камера наблюдения запечатлела дорожный инцидент на улице Гоголя 4 октября в 14:49 в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина легковой автомобиль врезался в велосипедиста, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

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