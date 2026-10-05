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Мировое обозрение

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Болсонару обошёл Лулу да Силву и лидирует на выборах президента Бразилии

Болсонару обошёл Лулу да Силву и лидирует на выборах президента Бразилии

Главное в тезисах: Лидерство оппозиции: Сенатор Флавиу Болсонару после обработки 84,96% протоколов набирает 48,47% голосов, опережая действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с его 43,49%.

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