Болсонару обошёл Лулу да Силву и лидирует на выборах президента Бразилии

Главное в тезисах: Лидерство оппозиции: Сенатор Флавиу Болсонару после обработки 84,96% протоколов набирает 48,47% голосов, опережая действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с его 43,49%.
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