Орудовавшего в российском регионе в 90-е лесного маньяка обнаружили в составе ВСУ

Расправившийся с 13 россиянами лесной маньяк Ворошилов вступил в ряды ВСУ Расправившийся с 13 россиянами в Самарской области уроженец Луганской области Дмитрий Ворошилов вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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