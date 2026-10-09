Трамп заявил, что за сутки через Ормузский пролив вывезли 28 млн баррелей нефти

Речь идет об очень крупных показателях, даже в сравнении со статистикой до начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, отметил в пятницу, 9 октября 2026 года, глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.
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