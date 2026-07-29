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«В робе и косынке»: Елена Блиновская вышла на связь из колонии

«В робе и косынке»: Елена Блиновская вышла на связь из колонии

Блогер приняла участие в заседании по видеосвязи. Елена Блиновская нахамила журналистке кадр из передачи «Осторожно: Собчак»Блогер Елена Блиновская, отбывающая срок во Владимирской колонии, вновь оказалась в центре внимания.

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