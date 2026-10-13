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Царьград

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В центре «Велес» спасают лису, с головы которой сняли пакет

В центре «Велес» спасают лису, с головы которой сняли пакет

В центре помощи диким животным «Велес» лиса, доставленная с пакетом на голове, пережила критические первые сутки с судорогами, но затем начала самостоятельно есть, а на третий день приступы полностью прекратились.

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