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Происшествия

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Начальник ГУРЛС МВД России Петр Перцев принял участие в выпуске специалистов для органов внутренних дел, который состоялся в Барнаульском юридическом институте МВД России

Начальник ГУРЛС МВД России Петр Перцев принял участие в выпуске специалистов для органов внутренних дел, который состоялся в Барнаульском юридическом институте МВД России

Начальник Главного управления по работе с личным составом МВД России генерал-майор полиции Петр Перцев принял участие в выпуске слушателей факультета подготовки сотрудников полиции и следователей, который состоялся в Барнаульском юридическом институте МВД России.

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