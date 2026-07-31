Почему мужчины в ОАЭ носят только белую одежду, а женщины – только черную

Фото: triglavblog.ru Поездка в Арабские Эмираты всегда оставляет неизгладимое впечатление. Эта страна гармонично сочетает в себе приверженность традициям, современные технологии, природные контрасты и культурное разнообразие.
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