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Почему мужчины в ОАЭ носят только белую одежду, а женщины – только черную

Почему мужчины в ОАЭ носят только белую одежду, а женщины – только черную

Фото: triglavblog.ru Поездка в Арабские Эмираты всегда оставляет неизгладимое впечатление. Эта страна гармонично сочетает в себе приверженность традициям, современные технологии, природные контрасты и культурное разнообразие.

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