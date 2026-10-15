Фильм «Вор» удостоился Золотой медали Сената в Венеции, получил шесть премий «Ника», номинировался на «Оскар» и «Золотой глобус», что автоматически внесло Павла Чухрая в список легенд отечественного кино.
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