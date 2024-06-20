22 июня в 14.00 в кинотеатре «Родина» состоится БЕСПЛАТНЫЙ показ нового документального фильма «Тайны «ночных ведьм»‼ Дорогие друзья! Приближается скорбная и памятная дата истории нашей страны.
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22 июня в 14.00 в кинотеатре «Родина» состоится БЕСПЛАТНЫЙ показ нового документального фильма «Тайны «ночных ведьм»‼ Дорогие друзья! Приближается скорбная и памятная дата истории нашей страны.