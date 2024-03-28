Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Верно! Безнравственная, аморальная педофилка. Её жадность потрясающая. Всё ей мало денег. Легла под богатое гомосексу...Это даже не дно: ...
  • Alex Nемо
    Для происходящего существует вполне себе конкретное медицинские определение- старческий маразм. И её действия можно ...Это даже не дно: ...
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Поколение "безруких" потребителей...

Поколение "безруких" потребителей...

Хохочущая мамка снимает прикол: ребёнок в гостях буквально ничего не может без "Алисы". Даже свет включить.

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