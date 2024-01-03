МИД РФ: призывы о поставках ВСУ дальнобойных ракет направлены против Польши

Unsplash/Maciej Ruminkiewicz Призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского поставить Украине ракеты большой дальности направлены против Варшавы, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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