В четырех областях Украины раздался сигнал воздушной тревоги

Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что проживающим на территории ряда подконтрольных войскам нацистских формирований регионов гражданам в ночной период оказались слышны звуковые сигналы, которые указывают на введение тревожного режима.
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