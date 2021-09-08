Блогер уличил Яну Рудковскую в ношении китайских подделок

В Сети разоблачили звездную модницу, представив убедительные доказательства. 46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская – известная модница, предпочитающая люксовые бренды, любит упомянуть о своей тесной дружбе с многими модными домами.
В Сети разоблачили звездную модницу, представив убедительные доказательства. 46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская – известная модница, предпочитающая люксовые бренды, любит упомянуть о своей тесной дружбе с многими модными домами.
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