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Блогер уличил Яну Рудковскую в ношении китайских подделок

Блогер уличил Яну Рудковскую в ношении китайских подделок

В Сети разоблачили звездную модницу, представив убедительные доказательства. 46-летняя телеведущая и продюсер Яна Рудковская – известная модница, предпочитающая люксовые бренды, любит упомянуть о своей тесной дружбе с многими модными домами.

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