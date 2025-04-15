Тренер "Спартака" Станкович объяснил, как разгромили "Урал" в Кубке России

Главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович после матча Кубка России против екатеринбургского "Урала" заявил, что доволен тем, как его подопечные отреагировали на поражение от махачкалинского "Динамо".
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