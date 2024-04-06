НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

ИИ превратил культовый боевик «Терминатор 2» в японское аниме. Получилось ат...

ИИ превратил культовый боевик «Терминатор 2» в японское аниме. Получилось ат...

ИИ превратил культовый боевик «Терминатор 2» в японское аниме. Получилось атмосферно и в духе 90-хПользователь Reddit с ником CopyNPastee с помощью нейросети Midjourney сгенерировал аниме-версию фильма «Терминатор 2: Судный день», который вышел в 1991 году и стал одним из самых высокооцененных боевиков в истории кинематографа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх