ИИ превратил культовый боевик «Терминатор 2» в японское аниме. Получилось ат...

ИИ превратил культовый боевик «Терминатор 2» в японское аниме. Получилось атмосферно и в духе 90-хПользователь Reddit с ником CopyNPastee с помощью нейросети Midjourney сгенерировал аниме-версию фильма «Терминатор 2: Судный день», который вышел в 1991 году и стал одним из самых высокооцененных боевиков в истории кинематографа.
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