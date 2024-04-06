ИИ превратил культовый боевик «Терминатор 2» в японское аниме. Получилось ат...

ИИ превратил культовый боевик «Терминатор 2» в японское аниме. Получилось атмосферно и в духе 90-хПользователь Reddit с ником CopyNPastee с помощью нейросети Midjourney сгенерировал аниме-версию фильма «Терминатор 2: Судный день», который вышел в 1991 году и стал одним из самых высокооцененных боевиков в истории кинематографа.