В России вынесли 82 приговора за фейки про армию в 2024 году

Согласно данным судебного департамента Верховного суда, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, в 2024 году 82 человека были осуждены по статье о распространении ложной информации о российской армии .
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