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Местный житель рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара за день до прихода русских

Местный житель рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара за день до прихода русских

Житель Угледара Виктор рассказывает, как в опустевшем перед штурмом Угледаре остались только те украинские военные, кто не мог бежать самостоятельно.

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Комментарии
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Лев Добрый
А укро-хрень всегда так себя ведёт!😱👈😜
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