Местный житель рассказал, как офицеры ВСУ бежали из Угледара за день до прихода русских

Житель Угледара Виктор рассказывает, как в опустевшем перед штурмом Угледаре остались только те украинские военные, кто не мог бежать самостоятельно.
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