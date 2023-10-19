Экс-глава МО Израиля Ганц: конфликт в секторе Газа продлится не один месяц

Война между Израилем и ХАМАС может длится не один месяц, а на восстановление государства уйдут годы. Об этом заявил бывший израильский министр обороны и действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц, сообщила газета Times of Israel.
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