Блогерша Айза-Лилуна Ай заявила, что похожа на бездомную

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram, что стала выглядеть как бездомная. Айза опубликовала видео, на котором показала себя в простой голубой футболке, цветной клетчатой рубашке и с растрепанными волосами.
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