«Это обидно, больно и непоправимо»: почему на самом деле Наташа Королева бросила Игоря Николаева

Молодая певица целый год боролась за свое счастье, но вынуждена была сдаться. Наташа Королева и Игорь Николаев Социальные сетиПоклонники до сих пор с теплотой вспоминают яркую пару: маститого композитора Игоря Николаева с молодой женой Наташей Королевой.