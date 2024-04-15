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Петербургский дневник

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Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак Украины

Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак Украины

Москва будет укреплять безопасность на станции Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской АЭС от атак со стороны украинской армии.

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