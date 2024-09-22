«Реалу» интересен Лукеба из «Лейпцига». Скауты просматривали защитника на матче с «Атлетико» в ЛЧ (Marca)

По информации Marca, 21-летний футболист заинтересовал «Мадрид» несколько недель назад, а в минувший четверг представители клуба наблюдали за игроком во время матча Лиги чемпионов, где немцы сыграли с «Атлетико» (1:2) на «Метрополитано».