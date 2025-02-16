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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Госавтоинспекторы встретились с коллективом СПК ´Гигант´.

Госавтоинспекторы встретились с коллективом СПК ´Гигант´.

С 13 по 16 февраля на территории Могилевской области, в том числе Бобруйского района, проходят целевые мероприятия, направленные на предупреждение наездов на пешеходов, велосипедистов, водителей гужевого транспорта и других уязвимых участников дорожного движения.

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