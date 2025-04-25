На севере Москвы в новые квартиры переехали свыше 7,5 тысяч семей

На севере Москвы свыше 7,5 тысяч семей переехали в новые квартиры благодаря программе реновации. Заместитель мэра Владимир Ефимов отметил, что в Бескудниковском районе переселены 2,7 тысячи семей, в Головинском — 1,4 тысячи, а в Дмитровском — более тысячи.
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