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Сомнолог Бонадыкова отметила, что яркий свет сразу после подъема помогает в борьбе с осенней сонливостью

Сомнолог Бонадыкова отметила, что яркий свет сразу после подъема помогает в борьбе с осенней сонливостью

С приходом осени многие люди замечают, что становятся более сонными и менее энергичными. Врач-сомнолог Валерия Бонадыкова объяснила «Известиям» , что это происходит из-за сокращения светового дня и изменения работы биологических часов организма.

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