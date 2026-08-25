Сомнолог Бонадыкова отметила, что яркий свет сразу после подъема помогает в борьбе с осенней сонливостью

С приходом осени многие люди замечают, что становятся более сонными и менее энергичными. Врач-сомнолог Валерия Бонадыкова объяснила «Известиям» , что это происходит из-за сокращения светового дня и изменения работы биологических часов организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии