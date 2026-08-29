Молодежные палаты Москвы организовали более 300 патриотических мероприятий с начала года

С начала года молодежные палаты Москвы провели более 300 патриотических мероприятий. В их числе уроки мужества, познавательные лекции, тематические акции и практические мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей.
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