Воздух в Московском регионе прогреется до +14 градусов в воскресенье

РИАМО - 5 ноя. В Подмосковье и столице в воскресенье, 5 ноября, температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов, а ночью ожидается понижение до +5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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