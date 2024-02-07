Голикова: российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше поддержки

Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время своего выступления на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума «Россия» заявила, что российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки.
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