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Голикова: российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше поддержки

Голикова: российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше поддержки

Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время своего выступления на Форуме национальных достижений на площадке Международной выставки-форума «Россия» заявила, что российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки.

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