Новости про Путина

Обалдеть.Вот это новость! Вот честное слово, ни дня без сенсации. Ну это ж надо - такое нарыть! Мы ни сном ни духом, а Путин с каждым днем становится все старше и старше, вообразите? Как это обычно и бывает, правда всплыла внезапно.