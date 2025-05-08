Новости про Путина

Обалдеть.Вот это новость! Вот честное слово, ни дня без сенсации. Ну это ж надо - такое нарыть! Мы ни сном ни духом, а Путин с каждым днем становится все старше и старше, вообразите? Как это обычно и бывает, правда всплыла внезапно.
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