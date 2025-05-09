Всё-таки нет ничего отвратительнее, чем англоязычная мэйнстрим пресса...

Когда я читаю статьи, публикуемые в ранее уважаемых изданиях, меня уже даже не корежит, у меня формируется устойчивое ощущение того, что все те несчастья и беды, которые непременно свалятся нам в итоге на головы, будут нами на Западе абсолютно заслужены.