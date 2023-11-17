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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Гребенкин: «Мозякин – единственный тренер в российском хоккее с таким игровым опытом и регалиями. Он с позитивом относится к работе, советует по многим моментам»

– Как восприняли назначение Сергея Мозякина в тренерский штаб «Металлурга»? – Сергей Валерьевич – единственный тренер в российском хоккее с таким игровым опытом и регалиями.

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