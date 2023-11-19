Больше 100 врачей в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко Матвей Игнатьев Anton Vaganov/Reuters Более 100 врачей в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину попросили освободить из колонии петербургскую художницу Сашу Скочиленко, осужденную накануне, которую приговорили к семи годам колонии за акцию с заменой ценников на антивоенные листовки.
Более 100 врачей попросили Путина освободить Скочиленко
Комментарии
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Николай Гулевич
Люди кровью смыли, а если она такая больная надо было не чудить, а лечиться.
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13 час.
Надежда Белугина
Всё начинается с малого. Сначала насмехаются с картинками, потом устраивают взрывы достойных людей. И вдруг вспоминают, что они молоды( жить бы да жить) и совсем больны.
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11 час.
Андрей Шишинов
Как интересно. Как ни посадят какую-нибудь "оппозиционерку" или "оппозиционера", так сразу у них букет болячек, практически несовместимый с жизнью иначе как на курорте. А шкодить ей здоровье позволяло?
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4 час.
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