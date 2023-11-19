Более 100 врачей попросили Путина освободить Скочиленко

Николай Гулевич Люди кровью смыли, а если она такая больная надо было не чудить, а лечиться.

Надежда Белугина Всё начинается с малого. Сначала насмехаются с картинками, потом устраивают взрывы достойных людей. И вдруг вспоминают, что они молоды( жить бы да жить) и совсем больны.