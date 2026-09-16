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МТС обновила дивидендную политику до 2028 года

МТС обновила дивидендную политику до 2028 года

С января 2027 года МТС планирует возвращать акционерам до 20% годовой OIBDA, минимальный объем возврата — 70 млрд рублей в год.

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