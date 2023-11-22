Кабмин утвердил план по реализации госполитики в отношении казачества

Правительство утвердило план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества, который заменит действующий трехлетний план, реализация которого завершается в 2023 году.
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